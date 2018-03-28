حماس تدين لقاء وزير العمل بنظيره الإسرائيلي في القدس

وطن للأنباء: أدانت حركة "حماس" لقاء وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا مع نظيره في حكومة الاحتلال "حايم كاتس".

واعتبرت الحركة في بيان لها عقد هذا الاجتماع وفي قلب مدينة القدس المحتلة؛ استفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني وتجاهلا لتضحياته ومواقفه الثابتة والرافضة لإعلان ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال.

كما اعتبرته محاولة "لتفتيت حالة الإجماع الوطني الجامع بعزل الكيان وسحب الاعتراف به ومواجهة مخططاته".

ودعت الحركة إلى قطع كل أشكال العلاقة والتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أي طرف كان.

وكان أبو شهلا، أعلن اجتماعه بوزير العمل والشؤون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس الثلاثاء بوساطة ألمانية.

وقال أبو شهلا، في بيان صحفي، إن الاجتماع عقد بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله، وذلك بهدف البحث في ملف حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل "إسرائيل" والمتراكمة منذ عام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

وأكد المسؤول الفلسطيني تعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في الملف.