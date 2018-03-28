بالفيديو .. حماس تكشف عن تفاصيل تحقيقاتها في تفجير موكب الحمد الله

رام الله - وطن للأنباء: عرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم نتائج التحقيقات بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وعرضت الداخلية شريطا مصورا يظهر نتائج وتفاصيل التحقيقات التي ادت الى كشف هوية المنفذين، وكيفية الوصول اليهم وملاحقتهم.

وقال الناطق باسم داخلية غزة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاربعاء : ان وزارة الداخلية تؤكد عملية محاولة اغتيال الحمدالله لن تؤثر على حالة الاستقرار الأمني في غزة ولن نسمح لاي جهة كان بالعبث في امن الوطن والمواطن.

وابدى البزم استعداد وزارة الداخلية لاطلاع اي جهة كانت على نتائج التحقيقات التي اجرتها وتوصلت اليها بشان تفجير الموكب.

وكشف البزم، أن العملية الأمنية التي قامت بها الأجهزة في غزة أدت إلى التوصل لمطلوبين جدد من ذوي العلاقة بجريمة تفجير موكب الحمدالله، وتقدم في التحقيق.

واضاف البزم :" منذ اللحظة الأولى للجريمة دعونا لتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة لكننا لم نجد آذاناً صاغية." مشيرا الى أن الوزارة في غزة أرسلت عدة تقارير حول العملية الإجرامية ومسار التحقيق لرئيس الحكومة وزير الداخلية، ولم نتلقّ منه أي رد أو تعليمات.