جيش الاحتلال يدعو سكان مستوطنات غلاف غزة لحمل السلاح

وطن للأنباء: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المستوطنات في محيط غلاف غزة إلى حمل السلاح خشية من فشل الجيش في التصدي لمسيرة العودة يوم الجمعة القادم.

يشار إلى أن مسيرة العودة ستنطلق الجمعة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة بشكل سلمي، للتأكيد على حق العودة أحد الثوابت الفلسطينية التي يحاول الاحتلال وبدعم أمريكي شطبه.

ووفقا للقناة الثانية فقد طالب الجيش جميع المستوطنين في مغلف غزة بحمل السلاح، إن فشلت القوات الحالية في صد المسيرة سيتم استعداء قوات أخرى لمساندة القوات الحالية.