ترامب يرفض الدعوة لالغاء حق حيازة السلاح

وطن للأنباء: رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء دعوة قاض اميركي سابق رفيع المستوى الى مراجعة الدستور الاميركي لالغاء البند (التعديل الثاني) الذي يجيز حيازة السلاح.

وقال ترامب في تغريدة في رد فعل على تصريحات القاضي جون بول ستيفنس الذي كان عضوا في المحكمة العليا لعقود “لن يتم ابدا الغاء التعديل الثاني” في الدستور.

وكان القاضي السابق دعا الثلاثاء الى الغاء التعديل الثاني في الدستور الاميركي الذي يعتبره مؤيدو حمل السلاح في الولايات المتحدة، مقدسا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية