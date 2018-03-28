انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية وبدء الاستعداد لفرز الأصوات

رام الله - وطن للأنباء: انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية رسميا، بعد استمرارها لثلاثة أيام على التوالي منذ الاثنين الماضي، وحتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت مساء اليوم مد فترة التصويت لساعة واحدة لتنتهي الساعة العاشرة بدلا من الساعة التاسعة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في مصر، وبسبب إقبال الناخبين على اللجان بحسب ما أورته اللجنة في أسباب مد التصويت.

وفيما انتهت رسميا عملية التصويت استمرت بعض اللجان في عملها نتيجة تواجد ناخبين قبل الساعة العاشرة بداخلها، حيث أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحافية سابقة أن اللجان لن تغلق طالما بداخلها ناخبون لم يصوتوا بعد.

وبانتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، تستعد لجان الانتخاب لفرز الأصوات لإرسالها للجنة العامة تمهيدا لإعلان نتائج التصويت والمقررة مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

وخاض الانتخابات الرئاسية كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. ويبلغ من لهم حق التصويت في مصر حوالي 60 مليون ناخب.

المصدر: سبوتنيك