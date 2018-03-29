الاحتلال يزعم اعتقال فتيين حاولا التسلل عبر حدود غزة

رام الله- وطن للأنباء: زعم جيش الاحتلال إنه أحبط صباح الخميس، محاولة تسلل أخرى من قطاع غزة إلى الداخل المحتل بعد اعتقال فتيين فلسطينيين اجتازا السياج الأمني المحيط بجنوب القطاع.

وأوضح موقع "مكان" الإسرائيلي أنه أُلقي القبض على فلسطينيين بالقرب من مكان اجتيازهما وبحوزتهما قطاعتان وسكين.

يشار إلى أن هذه المرة الرابعة خلال الأسبوع الجاري التي يتسلل فيها فلسطينيون من غزة إلى الداخل المحتل.

في غضون ذلك، تعد سلطات الجيش العدة تحسباً لأي طارئ خلال مسيرة العودة الكبرى المقررة غدًا.