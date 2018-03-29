والد الفتاة التي وجدت مشنوقة بمنزلها في البيرة: ايمان لم تنتحر!

رام الله- وطن للأنباء: نفى حسام الرزه، والد الشابة إيمان الرزه، والتي وجدت مشنوقة قبل 3 أيام، في شقتها بمدينة البيرة، أن تكون ابنته قد أقدمت على الانتحار.

وقال في صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "ايمان ولا مره كانت صغيرة، ايمان ولا مره كانت ضعيفة، ايمان ولا مره كانت مهزوزة".

وتطرق الرزه إلى بعض المواقف من الماضي، والتي تثبت، أنها لا يمكن أن تقدم على الانتحار.

وأنهي منشوره على "فيسبوك" بالقول: "المئات من الصور سوف انشرها عندما اخرج من وقع الصدمة، لكنني كتبت على عجالة للرد على الصفحات الصفراء التي ترقص على آلام الناس والتي سوف الاحقها قانونيا".

يذكر أن قضية الشابة إيمان قيد التحقيق، ولم تصدر الشرطة بياناً رسمياً بشأن النتائج في هذه القضية.

"منشور والد الفتاة على "فيسبوك":