تقديم لائحتي اتهام ضد سائق "حادث عكا" ومنفذ عملية "أرئيل"

رام الله- وطن للأنباء: قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، لائحتي اتهام إحداها ضد سائق حادثة مدينة عكا التي وقعت منذ نحو 5 أسابيع وأدت لإصابة جنديين وشرطي إسرائيليين، والثانية ضد منفذ عملية "أرئيل" التي أدت لمقتل حاخام في بداية الشهر الماضي.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإنه تم توجيه لائحة الاتهام ضد "مالك الأسدي" البالغ من العمر 26 عامًا، هو من سكان مدينة شفاعمرو داخل الخط الأخضر، وذلك أمام محكمة حيفا الجزئية.

وتضمنت اللائحة اتهامات عدة للشاب الأسدي منها أنه قام بعملية الدهس لدوافع قومية، وهو الأمر الذي تنفيه عائلته وكان نفاه الشاب نفسه خلال التحقيقات معه.

فيما تضمنت لائحة الاتهام الثانية ضد الشاب عبد الكريم عاصي من يافا تهمة شراء أسلحة بيضاء "سكاكين" وقتل حاخام عند مفترق أرئيل لأسباب قومية بهدف "قتل يهود".