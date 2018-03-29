الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس

القدس- وطن للأنباء: رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة، وذلك عشية ذكرى شهداء الأرض الخالد، التي تصادف غدا الجمعة.

وتأتي هذه الذكرى تزامنا مع دعوات ما يسمى "منظمات الهيكل"، التي دعت إلى إفراغ المسجد الأقصى لصالح اليهود؛ بهدف تمثيل تقديم "قرابين الفصح".

وكان الاحتلال أعلن عن إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية من مساء اليوم الخميس، وحتى السابع من الشهر المقبل، لمناسبة "الفصح" العبري.

وفي ذات السياق دعت القوى الوطنية والدينية في العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس، وشخصيات مقدسية اعتبارية المواطنين الى شدّ الرحال الى المسجد الأقصى يوم غد، والحرص على أداء صلاة الفجر فيه، والرباط برحابه الطاهرة، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة، والمزيد من الصلوات فيه، للذود عنه، والتصدي لأي محاولة لاستهدافه.

كما طالبت القوى الوطنية والدينية بإغلاق كافة مساجد المدينة، والتوجه الى الأقصى، لأداء صلاة الجمعة؟