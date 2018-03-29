النيابة: إجراءات التحقيق في قضية العثور على جثة الفتاة ايمان رزة في البيرة لا زالت مستمرة

رام الله- وطن للأنباء: باشرت النيابة العامة في مدينة رام الله إجراءات التحقيق في قضية العثور على جثة الفتاة ايمان حسام رزة، "27 عاما" داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة في محافظة رام الله والبيرة.

حيث انتقلت النيابة العامة فور ورود بلاغ يفيد بوجود جثة لفتاة داخل شقة في عمارة بمدينة البيرة إلى الموقع وتم معاينة الجثة وصدر قرار من وكيل النيابة بإحالتها إلى الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة، وكذلك أجرت النيابة العامة الكشف على الموقع برفقة المباحث العامة والأجهزة المختصة ذات العلاقة، وتم سماع الشهود، وجمع الأدلة والبيانات وفقاً للوقائع والملابسات.

وتؤكد النيابة العامة على أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وأنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، وتشدد على ضرورة عدم التعامل ونشر أية أخبار أو منشورات تمس خصوصية الفتاة وعائلتها، ومن شأنها أن تؤجج الشارع العام، وكذلك لضرورات التحقيق في القضية.

ومن الجدير ذكره أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تعليمات النائب العام المستشار أحمد براك بضرورة التعاطي مع الوقائع وفق القوانين الناظمة للشأن.