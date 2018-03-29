تنويهات إعلامية بخصوص تغطية مسيرة العودة الكبرى

رام الله- وطن للأنباء: قالت وزارة الإعلام أنها توافقت بالتعاون والتنسيق التام مع اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية ل مسيرة العودة على آليات تسهيل عمل الصحفيين وفق الآتي:

_تخصيص خيمة مجهزة بالاحتياجات اللوجستية اللازمة للإعلاميين في كل منطقة من مناطق التجمعات.

_توفير ترددات مفتوحة على مدار اللحظة تغطي كافة الفعاليات والأنشطة.

_تواجد طواقم المكتب ميدانيا في أماكن التجمعات وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية للمسيرة لتذليل أية عقبات أو إشكاليات تعترض عمل الصحفيين.

وفي إطار مسؤوليتنا الوطنية لإبراز الرسائل المطلوبة من هذا الحدث الوطني الكبير، فإننا نهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالمحددات الآتية:

1. استحضار حق عودة اللاجئين كحق شرعي كفلته القرارات الدولية وبالتالي المناداة بتطبيق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هُجّروا منها عام 1948م.

2. هذه المسيرة تأتي في إطار الرفض المطلق لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتضييع حق العودة ووقوفا في وجه صفقة القرن التي تريد أن تمسح ثوابتنا الفلسطينية.

3. تجسيد معاني الوحدة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال مشاركة كل الفصائل الفلسطينية وكل مؤسسات المجتمع الأهلي تحت مظلة العلم الفلسطيني فقط.

4. تسليط الضوء على الثوابت الفلسطينية وضرورة تحقيقها (حق اللاجئين والأسرى والقدس وباقي ثوابتنا).

5. المسيرة سلمية في رسالتها، وآليات تنفيذها راعت انها مقاومة شعبية سلمية بعيدة عن الاحتكاك مع قوات الاحتلال وعدم تعريض المشاركين للخطر.

6. البعد عن المناكفات السياسية وتثبيت مبدأ الإجماع الوطني في هذا الموقف المهم في تاريخ القضية الفلسطينية.

7. الحديث عن المطلوب من الشعوب والحكومات عربية ودولية لتثبيت حق العودة وتنفيذ ما أقره المجتمع الدولي.

8. التحلي بروح المسؤولية المهنية والانتماء الوطني المعهود عنكم وتجاهل اية مظاهر فردية تتناقض وأهداف المسيرة أو تسيء لرسالتها السلمية ومطلبها العادل.