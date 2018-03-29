"الديمقراطية": لم نتلقى تهديدات من الرئيس عباس حال مشاركتنا بـ"مسيرة العودة"

غزة- وطن للأنباء: نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم، ما تداولته وسائل إعلام محلية بغزة أن الجبهة تلقت تهديدا من الرئيس محمود عباس في حال شاركت بمسيرة العودة.

وقال طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في بيان وصل وطن للأنباء، الخميس،" إن ما نُسب من تصريحات على لساني" حول تهديد الرئيس "غير صحيح"، ولم أُدلي بأي تصريحات حول هذه القضية.

وأكد أبوظريفة أن "مثل تلك الأخبار لا وظيفة لها سوى تشويه المواقف والإضرار بالعلاقات الوطنية" ومُطالباً بضرورة توخي الحذر وعدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار الملفقة.