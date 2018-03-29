خاص بالفيديو | الفراولة المعلقة في غزة.. توفير في التكلفة والمياه

بيت لاهيا – وطن للأنباء – عز الدين أبو عيشة: زراعة الفراولة ليست بالشيء الجديد على قطاع غزّة، ولكن أن تكون معلقة بحبال ومزروعة في أحواض من "الكلكل"، هذه هي الطريقة الجديدة التي نجح بها المزارعون في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

مزارع الفراولة أكرم أبو خوصة قال لـ"وطن للأنباء" إن" الفراولة المعلقة تزرع في تربة معزولة، حيث يغرس في الدونم الواحد، نحو 21 ألف شتلة من الفراولة، ويكون انتاجها أسرع من الزراعة التقليدية".

ويرجع سبب اختيار المزارعين لزراعة الفراولة المعلقة، إلى تَقلص نسبة الأراضي الزراعية، والتمدد العمراني، عدا عن ملوحة التربة بسبب تسرب مياه البحر إلى الأراضي الزراعية، كما أنه يوفر نحو 80% من استهلاك المياه بحسب ما يشرح أبو خوصة.

من جهته، المشرف على محصول الفراولة في وزارة الزراعة أحمد قاسم، قال: "هناك 8 دونمات فقط في القطاع مزروعة بالفراولة المعلقة، وتنتج نحو 2700 طن سنويًا، وحوالي 3 أطنان للدونم الواحد".

وأضاف قاسم أنه "يتم تصدير 1300 طن إلى الضفة الغربية، وحوالي 100 طن إلى روسيا والسعودية، ونحو 1400 طن يتم تسويقه محليًا في غزة".