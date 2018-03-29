ساركوزي إلى المحاكمة في قضية تمويل القذافي لحملته الانتخابية

وطن للأنباء- وكالات: أحيل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.

وأكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس إحالة ساركوزي إلى محكمة الاستئناف بتهمة الفساد واستغلال النفوذ على خلفية تلقيه أموالاً من الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وكان ساركوزي نفى في وقت سابق كل الاتهامات التي وُجّهت إليه، مذكّراً في شهادة له أنه هو من حصل على تفويض الأمم المتحدة لضرب نظام القذافي عسكرياً.

وانفردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في 22 آذار/ مارس الحالي بنشر أقوال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق معه في تمويل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي حملته الانتخابية عام 2007.

وسُلطت الأضواء مجدداً على علاقة ساركوزي بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد أن اعترف رجل أعمال لبناني فرنسي في تشرين الثاني/ أكتوبر 2016 بتسليم ساركوزي ثلاث حقائب مليئة بالأوراق النقدية مرسلة من القذافي لاستخدامها في الحملة الانتخابية الرئاسية الأولى.

"الميادين"