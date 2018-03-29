الحية: تهديد الاحتلال لقادة حماس "مضحك"

غزة- وطن للأنباء: قال نائب رئيس حركة حماس خليل الحية، إن رسالة مسيرة العودة هي رسالة تصميم وإرادة وعزيمة بأن شعبنا عائد الى أرضه التي جبلت بدماء أبنائه.

وأضاف الحية خلال تصريحات صحفية، أن ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه بعد 70 عاماً أعمق من أي وقت مضى، وإذا كان الاحتلال يظن أنه بقضاء الأجداد فإن الأبناء سينسون فلسطين فهو واهم.

وعلّق الحية على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة حماس رداً على المسيرة، بالقول: "هذه التهديدات لحماس مضحكة، فمتى تخيف هذه التهديدات أطفال فلسطين فضلاً عن أن تثني رجالها الذين قضوا حياتهم وشبابهم من أجل القضية؟"

وتابع: "ما أعظمها من نهاية عندما تكون نهايتها أن تعانق أرواحنا أرض فلسطين بالعودة المباركة لها".

وأوضح الحية أن "الشعب الفلسطيني مصمم على المسيرة السلمية بكل معنى الكلمة، وتهديدات الاحتلال لن تُقعده أو تخيفه، وحماس جربت كل هذه التهديدات، ولا يمكن أن تخيفنا".

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس، على أن المسيرة لديها رسالة وطنية وإنسانية وقانونية للعالم أجمع، أن هذا الشعب بعد 70 عاماً يطالب بالعودة الى أراضيه.

ورداً على تساؤل حول موقف الفصائل إذا ارتكب الاحتلال أي حماقة ضد شعبنا، قال الحية: "هذه مسيرة سلمية لتسير بسلميتها غداً وإذا تطورت الأحداث فلكل حادث حديث".