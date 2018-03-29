ترامب: سننسحب من سوريا وبنيتنا التحتية متهالكة

وطن للأنباء- وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه اليوم الخميس، في أوهايو، أن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا "وتترك الآخرين يهتمون بالأمر".

وزعم الرئيس الأمريكي أثناء الإعلان عن هذه الخطوة المفاجئة: "نحن هناك لسبب واحد، وهو والتخلص من داعش، والعودة إلى المنزل"، نحن لسنا هناك لأي سبب آخر ولقد حققنا هدفنا إلى حد كبير".

وأضاف ترامب أن تنظيم "داعش" تمت هزيمته، مشيرا إلى الولايات المتحدة في حاجة إلى الدفاع عن حدودها وإعادة بناء البنية التحتية "المتهالكة".