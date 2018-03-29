5 حكام عرب في نهائيات كأس العالم و9 مساعدين وبريطانيا تغيب

وطن للأنباء- وكالات: اختار "الفيفا" 5 حكام عرب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف، لكن من المستبعد ظهور أي منهم بالمباراة الافتتاحية في 14 يونيو/حزيران 2018.

وضمت القائمة السعودي فهد المرداسي، والإماراتي محمد عبد الله، والبحريني نواف شكر الله والمصري جهاد جريشة، والجزائري مهدي عبيد شريف.

وضمت قائمة الحكام المساعدين 9 من العرب، من إجمالي 63، وبواقع 5 من آسيا و4 من إفريقيا.

ولن يشارك أي حكم بريطاني، في أول غياب من نوعه منذ 80 عاماً.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، قائمة تضم 36 حكماً و63 مساعداً من 46 دولة، ليس من بينها إنكلترا وويلز وأسكتلندا وإيرلندا الشمالية.

وكان أكبر تمثيل من نصيب الولايات المتحدة بـ4 حكام ومساعدين.

وسيجري اختيار حكام الفيديو، وهي التقنية التي ستطبق بكأس العالم لأول مرة في روسيا، من بين أعضاء القائمة المعلنة.

كان الإنكليزي مارك كلاتنبرغ، الذي أدار نهائي بطولة أوروبا 2016 بين فرنسا المضيفة والبرتغال، في القائمة الأولية للفيفا، لكنه ترك الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم الماضي؛ للعمل بالسعودية.

وقال مايك ريلي، رئيس لجنة الحكام في إنكلترا، لشبكة سكاي سبورتس، في وقت سابق من هذا الشهر: "إنه أمر محبط، حيث كنا نفاخر سنوات طويلة بحكامنا في البطولة".

وأضاف: "في الوقت الذي سافر فيه مارك إلى السعودية، لم تكن هناك منافسات أخرى لاختيار الحكام؛ ولذلك لم تكن هناك أي فرصة لاستبداله بحكم إنكليزي آخر".

وكان هاوارد ويب، الذي أدار نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، هو الإنكليزي الوحيد في ذلك العام وفي نهائيات البرازيل 2014 أيضاً.

وأدار 3 حكام إنكليز آخرين 3 نهائيات لكأس العالم؛ وهم: جورج ريدر في 1950، ووليام لينج )1954)، وجاك تيلور (1974).

"هاف بوست"