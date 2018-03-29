فيديو| المستوطنون يجددون اقتحام منزل عائلة أبو رجب في الخليل

الخليل-وطن للأنباء: اعاد مستوطنون اقتحام منزل عائلة أبو رجب، القريب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، بعد أيام من قرار محكمة الاحتلال القاضي باخلائه .

واقتحم عدد من المستوطنين المنزل، تحت حماية كاملة من قبل جيش الاحتلال وشرطته، وقاموا بوضع بعض الأثاث في المنزل .

وكانت محكمة الاحتلال العليا أمرت باخلاء المنزل الذي سيطر عليه المستوطنون بالقوة بزعم شرائه، لحين النظر في ملكيته بداية الشهر الجاري .

وقد أكد الناشط الحقوقي في مؤسسة بيتسيلم رائد أبو ارميلة لـ"وطن للأنباء" أن المستوطنين، واصلوا اليوم اقتحامهم للمنزل في مخالفة واضحة لقرار محكمة الاحتلال.

وبين أبو ارميلة أن المستوطنين وجيش الاحتلال مازالوا يمنعون مالكي المنزل الأصليين من الوصول اليه، ويفرضون حصاراً شديداً على الموقع .

من جانبة قال حازم أبو رجب وهو أحد أصحاب المنزل لـ"وطن للأنباء" إن" المستوطنين قاموا بانزال بعض قطع الاثاث الى المنزل لاول مرة منذ اخلائه قبل ايام".

وأضاف أن" المستوطنين قاموا بتغيير الأقفال، ما يعني أنهم ينوون البقاء فيه متجاهلين قرارات المحكمة العليا". مبيناً، أن العائلة تواصلت مع المحامي من أجل ابلاغ المحكمة بما حصل" .

ولفت أبو رجب إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل عائلته الملاصق تماماً للمنزل المذكور، اليلة الماضية وعاثوا فيه فساداً، ودمروا محتوياته بشكل كامل، دون أي مبرر .