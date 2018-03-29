الخارجية الأمريكية تعليقاً على تصريحات ترامب: لا نعلم عن تغيير سياستنا تجاه سوريا

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بعد تصريحات ترامب حول خطط سحب القوات من سوريا أنها لا تعلم عن تغير سياسة الولايات المتحدة في هذه المسألة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تملك معلومات حول تصريحات ترامب بشأن خطط الخروج من سوريا.

وقالت ناروت خلال مؤتمر صحفي مجيبة عن سؤال حول تصريحات ترامب بشأن خروج الولايات المتحدة من سوريا: "لا علم لي بهذه السياسة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل من مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم الخروج من سوريا، وستعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر.

وقال ترامب في خطاب ألقاه في ولاية أوهايو الأمريكية: "سنغادر سوريا قريبا جدا وسنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد اتهمت "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن بتقويض سيادتها وطالبت بإنهاء الوجود الأمريكي على أراضيها.

وقامت الخارجية السورية نهاية شباط/ فبراير الماضي بتوجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إن التحالف الدولي يقوض سيادة ووحدة أراضيها، وطالبت المنظمة الأممية بإنهاء الوجود الأمريكي غير الشرعي على أراضيها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

"سبوتنيك"