مسيرة مركزية في الداخل بالذكرى الـ42 ليوم الأرض

سخنين- وطن للأنباء: تحيي الجماهير الفلسطينية في الداخل اليوم الجمعة الموافق 30 اذار الذكرى الـ 42 ليوم الأرض الخالد بعدة فعاليات ونشاطات، حيث ستستضيف قرية عرابة المسيرة المركزية لاحياء الذكرى.

وفي ذات اليوم سقام مهرجان مركزي في النقب في راس جرابا بعد صلاة الجمعة، بينما المهرجان المركزي في أراضي الروحة سيقام يوم السبت.

برنامج الفعاليات

ووضعت اللجان الشعبية في البلدات الثلاث برنامج فعاليات بالإضافة الى المسيرة المركزية، كالآتي: برنامج النشاطات في عرابة فسيتم يوم الجمعة المشاركة في وضع أكاليل الزهور على اضرحة الشهداء في مقبرة الشهداء في سخنين الساعة 11 صباحا ، ثم التوجه لوضع اكليل الزهور على ضريح الشهيد خير ياسين في عرابة ، اما المسيرة المحلية في عرابة فتنطلق الساعة الثالثة عصرا من امام المسجد القديم وصولا الى مدخل عرابة الغربي حيث الالتحام مع مسيرة سخنين.

اما في مدينة سخنين فتبدأ فعاليات احياء ذكرى يوم الأرض الساعة التاسعة والنصف صباحا ، حيث يتم زيارة ذوي الشهداء الأربعة، ثم وضع اكليل الزهور على اضرحتهم الساعة 11 صباحا في مقبرة الشهداء ، ثم التوجه الى عرابة لوضع اكليل الزهور على ضريح الشهيد خير ياسين ، أما المسيرة المحلية في سخنين فتنطلق الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة من شارع الشهداء وتجوب شوارع المدينة ، ثم تكمل طريقها باتجاه عرابة حيث تلتحم مع مسيرة عرابة ومسيرة دير حنا وصولا الى السوق البلدي في عرابة حيث المهرجان الخطابي.