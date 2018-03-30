فيديو.. مواطنو غزة يتوافدون للمشاركة في مسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: بدأ عشرات المواطنون بالتوجه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، إلى المناطق الحدودية سيراً على الأقدام للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى، المقررة اليوم في ذكرى يوم الأرض.

وأفادت ماصدر محلية أن المواطنين بدأوا يتوافدون للخيام التي تجهيزها على بعد 700 متر من السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

وتعمل الهيئة العليا ولجانها كافة إلى وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الجماهير المشاركة والتجهيز لصلاة الجمعة على الأرض في ذكرى يوم الأرض.

بدوره، أكد طاهر السويركي عضو اللجنة التحضيرية لمسيرة العودة، أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة لتجهيز المكان لاستقبال الحشود من أجل صلاة الجمعة على هذه الأرض، وتجهيز كل المستلزمات اللوجستية، مؤكدا على الجهوزية الكاملة لأن تكون هذه الرسالة سلمية من أجل إيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعالم بأن "فلسطين للفلسطينيين".