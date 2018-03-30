غزة: إصابات باستهداف الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: أصيب صباح اليوم، ثلاثة مواطنين بجراح مختلفة جراء اطلاق جيش الاحتلال نيران أسلحته تجاه الشبان المشاركين في مسيرة العودة على طول الشريط الحدودي للقطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص منذ ساعات الصباح على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة، ما أدى إلى إصابة مواطن شرق رفح، وآخر شرق البريج، وثالث شرق جباليا.

وأكدت أن الشاب الذي أصيب شرق جباليا، وصفت إصابته بالخطيرة جراء اصابته بعيار ناري في الرأس.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار الكبرى على طول الحدود لغزة ، وتوعد بقمع المسيرة السلمية الذي يشارك فيها الكل الفلسطيني للتأكيد على حق العودة.