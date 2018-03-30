آيزنكوت يشارك جنوده في قمع مسيرة العودة

غزة- وطن للأنباء: ذكرت القناة الثانية الاسرائيلية أن رئيس أركان الاحتلال غابي ايزنكوت، سيشرف شخصياً على جنوده لقمع مسيرات العودة على حدود غزة.

كما توعد آيزنكوت، باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، إذا ما حاولوا اجتياز الجدار الإلكتروني في محيط قطاع غزة، أو إلحاق الضرر بالبنى التحتية العسكرية في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال قد أتم استعدادته للتصدي لمسيرة العودة الكبرى، واستدعى آلاف الجنود على طول الشريط الحدودي مجهزين بالمعدات العسكرية.