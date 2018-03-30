لأول مرة.. ليبرمان يصرح بالعربية، فماذا قال ؟

القدس- وطن للأنباء: ولأول مرة، يصرح وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان باللغة العربية، في تحذير وجهه لسكان غزة.

وقال ليبرمان في تهديد كتبه باللغة العربية على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، حذر أهالي غزة من المشاركة في مسيرة العودة الكبرى التي أعلنت عنها لافصائل.

وجاء تهديد ليبرمان كالتالي:

وتوافد منذ صباح اليوم عشرات المواطنين من مختلف أنحاء القطاع، للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة، احياء لذكرى يوم الأرض.

فيما أعلن جيش الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع غزة، وأعطى تعليمات لجنوده باطلاق الرصاص تجاه المتظاهرين.

وأصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال، وآخرين بالاختناق جراء استهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين المشاركين في مسيرة العودة.

وكانت مدفعية الاحتلال قصفت أراض زراعية صباح اليوم، ما أدى الى استشهاد الشاب عمر سمور جنوب القطاع.