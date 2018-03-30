في يوم الأرض.. وزير الصحة يعلن جهوزية المشافي لأي طارئ

رام الله- وطن للأنباء: أعلن وزير الصحة جواد عواد، صباح اليوم الجمعة، أن كافة المستشفيات الحكومية على أتم الجاهزية الإستعداد لأي طارئ، وذلك بالتزامن مع إحياء فعاليات يوم الأرض التي تصادف اليوم الجمعة.

وقال وزير الصحة في بيان صادر عن الوزارة "تم إتخاذ كافة الأجراءات الطبية والإدارية اللازمة تحسبا لأي طارئ،، وأن أقسام الطوارئ وغرف العمليات وطواقمها الطبية في المشافي الحكومية تعمل اليوم بشكل كامل وعلى أهبة الإستعداد".

وأضاف عواد " هناك متابعة مباشرة من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث قمت بإطلاعه على جهوزية المستشفيات وطواقمها، متمنيا السلامة والصحة للمواطنين في كافة مناطق تواجدهم".

وشدد الوزير عواد على أن الطواقم الطبية تعمل ليلا نهار في كافة المشافي الحكومية على توفير العلاج للمواطنين والمرضى والجرحى متمنيا السلامة لكل أبناء شعبنا.

وطمأن الوزير كافة المواطنين على أن المستشفيات الحكومية تعمل كالمعتاد في إستقبال المرضى مضيفا بأنه أصدر تعليماته لأقسام الطوارئ في كافة المشافي الحكومية برفع أهبة الإستعداد تسحبا لأي طارئ.

وكان مدير عام المستشفيات حمدي النابلسي يرافقة طاقم الإدراة العامة للمستشفيات قد قاموا مساء أمس الخميس، بجولة ميدانية في عدد من المشافي الحكومية للإطلاع بشكل مباشر على جاهزيتها، حيث إستمرت الجولة حتى صباح اليوم.

بدورة أكد المدير التنفيذي لمجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي على أنه بناء على تعليمات وزير الصحة تم إتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن الإستعداد التام والجهوزية العالية في كافة أقسام مجمع فلسطين الطبي .