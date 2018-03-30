بن سلمان التقى رئيس الأمن القومي الإسرائيلي

وطن للأنباء- وكالات: أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، على أن مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى، هو رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال إنه يوجد تعاون أمني واستخباراتي بين إسرائيل والسعودية على أساس وجود مصالح مشتركة بينهما، تتمثل بمواجهة إيران والحركات الإسلامية السلفية.

وفي رده على سؤال حول "تقارير تحدثت عن أن MBS، أي محمد بن سلمان، التقى مع مسؤولين إسرائيليين"، أجاب آيزنكوت في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، نُشرت اليوم الجمعة، بالقول "MBS؟ نعم، مع مئير بن شبات".

آيزنكوت أنه "يوجد تعاون استخباراتي وأمني مع دول توجد اتفاقيات سلام بيننا وبينها". أما عما وصفته الصحيفة بـ"حلف سني – إسرائيلي"، في إشارة إلى السعودية، فقال آيزنكوت "يوجد تعاون خفيّ. لا أصفه حلفا. توجد مصالح متطابقة. والمصلحة المشتركة لإسرائيل والسعودية هي ضد التهديد الإيراني، التهديد السني – السلفي. توجد مصلحة مشتركة باستقرار إقليمي، ولدينا حليفة مشتركة هي أميركا. الواقع تغير، وكذلك (تغير) الاعتقاد أنه ليس بالإمكان التعاون بسبب القضية الفلسطينية".