مستوطنان يحاولان تهريب "قرابين الفصح" إلى داخل الأقصى

القدس- وطن للأنباء: حاول مستوطنان تهريب جدي إلى ساحة المسجد الاقصى بهدف تقديمه كقربان، بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ الاحتفال به اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين حاولا تهريب الجدي من خلال صندوق كرتوني إلى المسجد، وتم منعهما من ذلك.

وكانت "جماعات الهيكل المزعوم" دعت المستوطنين الى تكثيف اقتحام الأقصى يوم الجمعة.

يشار الى أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار يجيز للمستوطنين أداء طقوس تلمودية ودينية على أبواب المسجد الأقصى، الأمر الذي اعتبرته الأوقاف تأجيجاً للصراع.