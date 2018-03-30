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محدث: 5 شهداء ومئات المصابين بالرصاص الحي في غزة

30.03.2018 11:33 AM
محدث: 5 شهداء ومئات المصابين بالرصاص الحي في غزة

غزة- وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 5 مواطنين في القطاع برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، واصابة أكثر من 370 مواطناً بالرصاص الحي.

وأعلنت الصحة أن الشهداء هم:

1. محمد كمال النجار - 25 عاماً
2. وحيد نصر الله ابو سمور - 31
3. محمود ابو معمر - 38 عاماً
4. محمد ابو عمر

5. احمد ابراهيم عودة - 16 عاماً

فيما تعاملت الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر مع أكثر من 370 إصابة برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة.

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