مسيرة بلعين الاسبوعية تطالب بالاسراع بتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية

رام الله- وطن للأنباء: انطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي قرية بلعين، ومتضامنين أجانب وفاء للقدس وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان .

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ويافطات كتب عليها أرض بلادي كرامة أجدادي ، والأرض هي العرض، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين والحرية لأسرى المقاومة الشعبية.

وقام المتظاهرون عند وصولهم لبوابة الجدار الجديد بقرع بوابة الجدار وكتابة شعارات عليها وترديد الأغاني التي تندد بالاحتلال الاسرائيلي، وقام جنود الاحتلال الاسرائيلي بتصوير المتظاهرين من فوق الأبراج العسكرية والتلال بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وتأتي فعالية هذا اليوم احياء للذكرى الثانية والأربعون ليوم الأرض الخالد وتنديدا واستنكارا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس واعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان بحق الرئيس محمود عباس ، وفي يوم الأرض الخالد يتوحد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ويضرب أروع معاني العزة والصمود والكرامة والبقاء والدفاع عن أرضه ، من خلال بقاءه وصموده فوق أرضه ودفاعه عنها، وإصراره على هويته الوطنية، ويجب ان يكون رد كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي والقيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني بالاسراع بانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وان تكون البوصلة موجهة الى الاحتلال للرد على قرار الرئيس الأمريكي وتصريحات السفير الامريكي.

وأكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة الى توسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن وان يكون كل يوم هو يوم الأرض والكرامة .