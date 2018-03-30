اصابتين في حادث انقلاب ذاتي لمركبه على شارع حيفا غرب جنين

رام الله- وطن للأنباء: اخلى طاقم الانقاذ في مركز دفاع مدني اليامون، اليوم الجمعه، اصابتين وصفت بالمتوسطة اثر حادث انقلاب ذاتي لمركبة على شارع حيفا غرب جنين .

و ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الدفاع المدني أنه وفور البلاغ عن الحادث توجه طاقم الانقاذ إلى المكان و عمل على اخلاء اصابتين لشابين وتسليمهم لاسعاف الهلال الاحمر ، كما نتح عن الحادث اضرار في بيت بلاستيكي على حافة الطريق .

و ناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه و تجنب السرعة الزائدة و التقيد بالشواخص المرورية و إجراء الصيانة الدورية اللازمة لمركباتهم و تفقد سلامة عمل المكابح حفاظا على أرواحهم و ممتلكاتهم.