الهيئة العليا لمسيرة العودة الكبرى تعلن استمرار الاعتصامات حتى 15 ايار

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في قطاع غزة أن اليوم الجمعة 30 آذار/مارس هو البداية مؤكدة على مواصلة الاعتصام والتظاهر على الخط العازل وصولا إلى يوم "الزحف العظيم".

ودعت الهيئة في بيان تلاه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في مؤتمر صحفي مع نهاية فعاليات اليوم الأول للمسيرة الفعاليات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومناطق الداخل الفلسطيني والشتات إلى التحرك بقوة لمؤازرة المعتصمين بغزة.

وقال البطش إن تحرك اليوم يؤكد أن تحركنا الشعبي الهادر اليوم "قبر صفقة القرن المشبوهة التي يقودها ترامب ودفنها إلى الأبد".

وأشار إلى أن التحرك الذي بدأ اليوم يؤكد عزم شعبنا على مواجهة كل مشاريع التصفية التي تخطط لها الإدارة الأمريكية.

وشدد على أن هذا العدد من الشهداء والجرحى يؤكد على رفض مشاريع الوطن البديل وأهمية كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والعيش بكرامة مهما كانت

وشدد البطش على أن يوم غد السبت سيكون يوما لتشييع جثامين الشهداء الذين "ارتقوا برصاص الاحتلال اليوم الجمعة" إضافة إلى مؤازرة المصابين.

يشار إلى أن الاحتلال قتل خلال مسيرة العودة 14 شابا وألحق إصابات بأكثر من 1100 مشارك منذ ساعات صباح اليوم الجمعة.

ونشر الاحتلال أكثر من 100 قناص على طول الخط الفاصل مع القطاع عملوا على استهداف كافة المشاركين بشكل مباشر فضلا عن تسيير طائرات بدون طيار تطلق قنابل مسيلة للدموع.