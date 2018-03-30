الخليل: إصابتان بالمطاط وحالات اختناق خلال مواجهات بيت أمر

رام الله- وطن للأنباء: أصيب فتيين الجمعة بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق في مواجهات مع قوّات الاحتلال ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وأفاد النّاشط الإعلامي محمد عوض لـ(صفا) بإصابة فتيين بالرصاص المطاطي في مواجهات مع جيش الاحتلال عقب اقتحام جنود الاحتلال وآليات عسكرية منطقة عصيدة الواقعة بمدخل البلدة، وسط إطلاق للرصاص الحيّ في الهواء والرصاص المطاطي صوب الشّبان الذين رشقوها بالحجارة، ما أوقع إصابتين بالرصاص المطاطي واختناقات وجرى علاجهم ميدانيا.

كما أغلق جنود الاحتلال مدخل بلدة بيت أمر الرئيسي بوضع جيبات عسكرية بعرض الشارع، ومنع تنقل المواطنين ومركباتهم من المدخل.