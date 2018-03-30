إصابة مواطن جراء دهسه من قبل مستوطن جنوب الخليل

وطن للأنباء: أصيب مواطن، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن مستوطنا يقود "تراكترون" دهس الشاب حسين حافظ عيسى بلل الهريني (21 عاما) في منطقة صروره قرب قرية التوانه ولاذ بالفرار، فيما ذكرت مصادر طبية أن الهريني أصيب بكسر في ساقه اليمنى.

واستنكر رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي، الاعتداء على الشاب الهريني قائلا إنه يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي تنفذها عصابة دفع الثمن ضد المواطنين العزل، مطالبا المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل لتوفير الحماية لسكان مسافر يطا.

وفا