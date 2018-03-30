جنود الاحتلال يعتقلون مواطنا بعد الاعتداء عليه بالضرب في قرية ام الخير

وطن للأنباء: اعتقل جنود الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مواطنا في قرية ام الخير بمسافر يطا جنوب الخليل وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكر منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ان جنود الاحتلال اعتدوا في قرية ام الخير قرب ما تسمى مستوطنة "كرمئيل" المقامة على اراضي المواطنين جنوب الخليل، بالضرب المبرح على المواطن ياسر عيد امين الهذالين (50عاما) ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات، قبل ان يعتقلوه وينقلوه الى جهة غير معلومة.

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