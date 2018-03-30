لجنة دعم الصحفيين تستنكر تعمد اطلاق الرصاص على الصحفيين في غزة

غزة- وطن للأنباء: استنكرت لجنة دعم الصحفيين استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذي يقومون بعملهم بشكل مهني لتغطية مسيرات العودة اليوم الجمعة 30 مارس 2018 م مما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص الحي وإصابة آخرين باستنشاق الغاز .

ورصدت لجنة دعم الصحفيين اصابة الصحفي أحمد معمر و الصحفي أحمد قفة برصاص قناص إسرائيلي شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة ، كما أصيب عدد آخر من الصحفيين باستنشاق الغاز عرف منهم محمد جودة وأشرف أبو عمرة ونفين سليم ومحمد الكحلوت وذلك اثناء تغطيتهم المهنية لمسيرات العودة التي تتزامن وذكرى يوم الأرض.

كما استنكرت اللجنة الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم للمواجهات التي جرت بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين أن قوات الاحتلال تتعمد اطلاق النار على الصحفيين لمنعهم من التغطية باعتبار انهم الشاهد على الاعتداءات الاسرائيلية التي تستخدم بحق المتظاهرين العزل.

وطالبت اللجنة بضرورة توفير الحماية للصحفيين أثناء عملهم الصحفي بموجب كل المواثيق والاعراف الدولية ، كما طالبت بضرورة توفير وسائل الحماية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة من دروع وخوذات صحفية مؤكدة أن الاحتلال يمنع دخولها إلى غزة منذ سنوات نتيجة الحصار الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم