إدارة "عوفر" تعزل الأسير المضرب جنازرة في ظروف صعبة وقاسية

رام الله- وطن للأنباء: قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، إن ادارة سجون الاحتلال في "عوفر" عزلت الأسير سامي محمد الجنازرة (45 عاما) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 4 أيام احتجاجا على اعتقاله الإداري، بظروف صعبة وقاسية.

وأوضح عكة، في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، أن الأسير الجنازرة يعاني من الآم في الرأس والظهر والكلى، بسبب دخوله الإضراب ومن تبعات الإضراب الذي خاضه عام 2016.

وأضاف أن الزنزانة التي يحتجز فيها جنازرة صغيرة وضيقة للغاية، وهي معدومة التهوية بشكل مطلق، وبلا إضاءة تقريبا.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير جنازرة في السابع من كانون الأول / ديسمبر 2017 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

وجنازرة أمضى سنوات في سجون الاحتلال وصل مجموعها لأكثر من عشر سنوات، وخاض خلال اعتقاله الإداري السابق إضرابا عن الطعام استمر لمدة 70 يوما.