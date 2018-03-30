حزب الله: مسيرة العودة هي رد جماهيري عارم على ما سمي بصفقة القرن

وطن للأنباء: اكد حزب الله في بيان له ان الشعب الفلسطيني المقاوم سطر في غزة اليوم، أبهى صور الملاحم والفداء، وأكد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة وصرخاته المدوية حقه الثابت بفلسطين محررة أبية تحتضن جميع أبنائها في الداخل والخارج وكل أنحاء الشتات.

واضاف الحزب في بيانه ”لقد أكدت وقائع اليوم مجدداً أن القضية الفلسطينة حية وأن الشعب الفلسطيني المقاوم على استعداد دائم لتقديم أغلى التضحيات في سبيل تحرير أرضه ووطنه”.

واردف”إن مسيرة العودة التي حظيت بمشاركة واسعة أدخلت اليأس إلى قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين على قضيته، وهي رد جماهيري عارم على ما سمي بصفقة القرن، أظهر تمسك الفلسطينيين بحقوقهم التاريخية والوطنية وأنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن أي حق منها مهما بلغت التضحيات”.

وختم البيان “إننا في حزب الله إذ نوجه تحية اكبار وإجلال لأهلنا الفلسطينيين في يوم الأرض ونتقدم منهم بأحر التعازي بالشهداء الأبطال ونسأل الله الشفاء للجرحى، نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانبهم وتأييدنا المطلق لجهادهم ضد الاحتلال حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله، وندعو كافة الأحرار في العالم وخصوصاً شعوبنا العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم في نصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له في نضاله لتحرير أرضه واسترجاع مقدساته”.