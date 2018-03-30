حزب الشعب ينعي شهداء الوطن ويؤكد على الوفاء لتضحيات وأهداف شعبنا الوطنية

رام الله- وطن للأنباء: نعى حزب الشعب الفلسطيني شهداء الوطن الذين ارتقوا اليوم الجمعة في مواجهة عدوان قوات الاحتلال الصهيوني بصدورهم العارية خلال فعاليات إحياء يوم الأرض الخالد ومسيرات العودة في مختلف أماكن تواجد شعبنا .

وقال الحزب في بيان صحفي، صدر عنه مساء اليوم، إن شعبنا جدد اليوم وفائه للأرض وتمسكه بقيمه وحقوقه الوطنية عبر إحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد وما تضمنه من فعاليات وأشكال مختلفة من المقاومة الشعبية، كان أبرزها المسيرات الجماهيرية الحاشدة والتي حملت بعداَ آخر في قطاع غزة المحاصر، أكد خلالها على ان غزة جزء من المشروع الوطني، كما أكد في الوقت ذاته على مواجهة غطرسة ودموية الاحتلال الذي اطلق الرصاص الحي على المدنيين العزل ما أدى إلى سقوط أكثر من 15 شهيداَ وإصابة نحو 1400 مواطناَ ومواطنة.

وأضاف الحزب في بيانه، يقول: إن شعبنا وفي الوقت الذي أكد فيه تمسكه بحقوقه الوطنية ورفض ومقاومة الاحتلال والمؤامرة الأمريكية – الإسرائيلية التي تستهدف تصفية قضيته، برهن اليوم مجدداَ استعداده لتقديم التضحيات دفاعاَ عن مشروعه الوطني الموحد، وفي المقدمة منه حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

وفيما وجه حزب الشعب التحية للجماهير الفلسطينية الباسلة التي واجهت قوات وآلة حرب الاحتلال بعزيمة وإصرار، وتقدم من عائلات الشهداء بالتعازي الحارة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، أكد الحزب على الوفاء للأهداف الوطنية التي سقط من أجلها هؤلاء الشهداء والجرحى، وعاهد شعبنا بالحفاظ على كل التضحيات الجسام التي قدمها من أجل الحرية والاستقلال والعودة.