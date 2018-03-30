ميسي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

وطن للأنباء: شملت قائمة برشلونة، التي تستعد لخوض مواجهة مهمة غداً السبت أمام إشبيلية على ملعبه "رامون سانشيز بيثخوان" في الجولة 30 بالليغا اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة للثنائي نيلسون سيميدو ودينيس سواريز، اللذين تعافيا من إصابتهما.

وعلى الرغم من استدعاء المدير الفني لـ"البلوغرانا"، إرنستو فالفيردي، للنجم الأرجنتيني، الذي غاب عن مواجهتي منتخب بلاده الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا بداعي الإصابة، للقائمة، إلا أن هذا لا يعني ضرورة مشاركته منذ البداية في مواجهة الغد.

ومن المحتمل أن تدفع مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل أمام روما الإيطالي، فالفيردي لعدم المجازفة بإشراك 'ليو' أمام إشبيلية.

كما شهدت القائمة عودة الثنائي المصاب الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو ولاعب الوسط دينيس سواريز، في الوقت الذي غاب فيه المدافع الكولومبي ييري مينا وأليكس فيدال لأسباب فنية، فضلاً عن الثنائي سيرجيو بوسكيتس والفرنسي لوكاس ديني، بسبب الإصابة.

وبدأ تدريب اليوم متأخراً عن موعده المحدد بسبب إجراء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاختبارات المنشطات.

وجاءت قائمة الـ18 لاعباً على النحو التالي:

تير شتيغن وياسبر سيليسن ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش ودينيس سواريز وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وباولينيو وباكو ألكاسير وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وأندريه غوميز وصامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب منفرداً برصيد 75 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد، بينما يأتي إشبيلية سادساً بـ45 نقطة.