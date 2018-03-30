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السيطره على حريق منزل في بلدة سيلة الحارثية بجنين

30.03.2018 10:23 PM
السيطره على حريق منزل في بلدة سيلة الحارثية بجنين

رام الله- وطن للأنباء: اخمدت طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين و اليامون اليوم الجمعه، النيران التي نشبت في منزل مكون من طابقين في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين

و ذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الدفاع المدني أنه وفور البلاغ عن الحريق توجهت الطواقم إلى المكان ليتبين ان النيران مشتعلة في الطابق الاول و تركزت في صالون المنزل ، عملت الطواقم على محاصرة النيران و عزل المناطق الآمنة عن المشتعلة و اخمادها وحصرها و الحيلولة دون امتدادها لباقي ارجاء المنزل و تم تأمين المكان و التأكد من عدم تجدد الحريق .

و ناشد الدفاع المدني المواطنين بضرورة الاتصال السريع على هاتف الطوارئ التابع للدفاع المدني فور وقوع الحريق بهدف التقليل من زمن الوصول المكان مما يقلل من حجم الخسائر

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