اليوم.. إضراب شامل يعم مدن الضفة حداداً على شهداء غزة

وطن للأنباء: عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم السبت، حدادا على أرواح شهداء مسيرة العودة الكبرى في القطاع يوم أمس. وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وأعلنت المدارس تعطيل الدوام والجامعات والدوائر الرسمية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية أعلنت أمس مساء أمس الجمعة الإضراب الشامل في كل محافظات الوطن حدادا على ارواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيته تستهدف.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني على لسان المتحدث الرسمي باسمها "يوسف المحمود" عن قرار الحكومة تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات الوطن، التزاما بقرار الرئيس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الْيَوْمَ الجمعة خلال خروج جماهير شعبنا إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد.

وأعلنت الجامعات الفلسطينية والكليات الجامعية العاملة يوم السبت، الحداد وتعليق الدوام بشكل شامل، ومن بينها الجامعة الأمريكية والجامعة وجامعة بيرزيت و الكلية الجامعية العصرية. وأعلن مجلس اتحاد أولياؤه الأمور في مدينة القدس المحتلة تعيق الدوام بالكامل في كافة مدارس المدينة لهذا اليوم.

وفي بيان صادر عن نقابة السائقين المركبات العمومية محافظة رام الله والبيرة أعلنت عن اضراب شامل اليوم السبت على اروح الشهداء يوم الأرض.

وترافقت هذه الدعوات دعوات من المؤسسات الأهلية والفعاليات بإلغاء فعالياتها احتراما لدماء الشهداء.

وفي مدينة نابلس دعت مؤسسات والفعاليات الرسمية والشعبية في مدينة نابلس إلى جنازة رمزية ستنطلق من مسجد الحج نمر بعد صلاة الظهر، تزامنا مع تشييع شهداء في القطاع.