وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو

وطن للأنباء: التقى وفد حركة حماس الذي يزور العاصمة الروسية موسكو نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية.

ووضع الوفد الذي يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق السيد بوغدانوف في تطورات مسيرة العودة الكبرى التي تمثل تمسك شعبنا بحقوقه التاريخية الثابتة وامتلاكه خيارات متعددة للدفاع عن نفسه.

واستعرض معوقات إتمام المصالحة وأسباب رفض الحركة انعقاد المؤتمر الوطني في رام الله، وتهديدات محمود عباس بفرض مزيد من العقوبات على غزة كما عرض الوفد آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات.

وبحث الوفد مع بوغدانوف رفض حماس وكل مكونات شعبنا للقرارات الأمريكية الجائرة بنقل السفارة إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان، مؤكدين على الرفض التام لصفقة القرن.