لليوم الثاني.. اصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

رام الله- وطن للأنباء: يواصل الفلسطينيون لليوم الثاني على التوالي مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية و قطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمسيرة العودة الكبرى التي تستمر فعالياتها حتى 15/مايو.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم، أطلقه جنود الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأشارت المصادر الى أن المصاب نقل الى مستشفى رفيديا الحكومي، لتلقي العلاج، مضيفة أن جيش الاحتلال أطلق النار عليه خلال قيادته مركبة عند مدخل القرية الرئيسي.

وأضافت أنه أصيب عدد أيضا عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وتم علاجهم ميدانيا.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وقامت قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

وفي نفس السياق أصيب شابان بجروح متوسطة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه تجمعات المواطنين على حدود قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن المواطنين الغزيين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى المناطق الحدودية سيراً على الأقدام للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وكانت جماهير حاشدة من قطاع غزة، خرجت في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود النار على المسيرة السلمية التي خرجت بالأمس، الامر الذي أدى لاستشهاد 15 شهيداً فيما أصيب 1800 جريحاً.