الجبهة الشعبية: مسيرة العودة حدث تاريخي يدل على حيوية شعبنا

وطن للأنباء: أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حدث مسيرة العودة الكبرى حدثاً تاريخياً يدل على حيوية شعبنا وقدرته العالية على النهوض في كل مرحلة من مراحل النضال الوطني الفلسطيني.

وقالت الجبهة الشعبية في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن رسالة الشعب الفلسطيني واضحة ولا مجال لقبول ما يُحاول الاحتلال فرضه عليها من حلولٍ ومبادرات تنتقص من حقوقه وثوابته والنيل من عزيمته على مواصلة طريق التحرير.

وأشارت الجبهة، إلى أن يوم الأرض الخالد محطة على طريق استمرار المواجهة مع هذا الاحتلال الاسرائيلي الإحلالي التوسعي وإجراءاته الإجرامية بحق الأرض والإنسان.

واعتبرت الجبهة الشعبية، يوم الأرض بما له من معانِ التمسّك بالأرض والوفاء لمن ضحوا من أجلها وفي سبيلها عنواناً واضحاً لوحدة كل مكونات الشعب الفلسطيني، هذه الوحدة التي تجسّدت في الميدان بين أطياف شعبنا لهي القوة الدافعة على الاستمرار نحو تحقيق أهدافنا العادلة والانتصار على كل مُعوّقات عملية التحرير، وهي الكلمة الفصل في وجه ترامب وإدارته وما يسمى ب صفقة القرن المشؤومة التي قبرتها الجماهير الشعبية تحت أقدامها وهي ماضية في مسيرة العودة، كما أنها صوت الجماهير لضرورة إنهاء الانقسام وكل تداعياته والتمسك بالوحدة قولاً وفعلاً أملاً وهدفاً.

وأكدت الجبهة، على أن ارتكاب قوات الاحتلال للقتل والتنكيل عبر الاستهداف المباشر لجماهير شعبنا المنتفضة، يدل على عنصرية وفاشية اسرائيل، والتي تتطلب من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة بوقف هذا المسلسل الإجرامي لممارسات دولة الاحتلال وتحمّل مسؤولياتها بلجمه وإخضاعه للقانون الدولي ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الجنائية الدولية.