قائد اركان الاحتلال: الوضع قابل للاشتعال في غزة خلال الأشهر المقبلة

وطن للأنباء-وكالات: قال قائد هيئة الاركان العسكرية لجيش الاحتلال الجنرال "غادي ايزنكوت" بأن احتمال التصعيد مع قطاع غزة هو احتمال كبير جداً اكثر من الأشهر الماضية.

واضاف ايزنكوت خلال مقابلة مع صحيفة "اسرائيل اليوم" الإسرائيلية بمناسبة الأعياد اليهودية " ان اعتقاد الفلسطينيين بأنهم نظموا مسيرة ستجتاز السياج الفاصل مع "إسرائيل" خاطىء لأننا سنستخدم يد من حديد لمنع حدوث ذلك".

وحمل "ايزنكوت" المسؤولية للقيادي في حماس اسماعيل هنية، قائلاً" من ارسل الجماهير للحدود ، فجيشنا انتشر بشكل موسع وقمنا بوضع عوائق امام الجماهير الفلسطينية، الوضع قابل للاشتعال خلال الاشهر المقبلة".