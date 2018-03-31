روسيا تدين بشدة استخدام اسرائيل للقوة العشوائية ضد المدنيين بغزة

رام الله-وطن للأنباء: أدانت روسيا، اليوم السبت، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة بشكل عشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعت الخارجية الروسية في بيان لها بحسب "سبوتنيك" إلى الامتناع عن القيام بخطوات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوتر وتدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن خالص تعازينا لأقارب وأصدقاء القتلى الفلسطينيين، الذين أصيبوا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وندين بشدة الاستخدام العشوائي للقوة ضد السكان المدنيين".

وأشار البيان إلى أن موسكو تدعو الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى "مزيد من تفاقم التوتر وتدهور الوضع".

وأضاف البيان: "إن تأزم الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بشكل سريع، لاستئناف البحث عن تسوية عادلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس قانوني دولي معترف به عموما".