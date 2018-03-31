اللجنة التنسيقة لمسيرة العودة لـوطن: الفعاليات مستمرة وستصل ذروتها في الذكرى الـ70 للنكبة

غزة- وطن للأنباء: أكد عضو اللجنة التنسيقية العليا لمسيرة العودة الكبرى، عصام عدوان لـوطن للانباء، أن الفعاليات الشعبية ستستمر خلال الأيام القادمة وستزداد كل يوم جمعة، منوهاً إلى أن المسيرات ستبلغ أوجها في اول اسبوعين من شهر 5 أيار، مايو وصولا للذروة يوم الخامس عشر منه وهو الذكرى الـ70 ليوم النكبة الفلسطينية.

وأعلنت الهيئة التنسيقية أمس انتهاء اليوم الأول من فعاليات المسيرة الكبرى، داعيةً أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل والشتات للمزيد من الانتفاض والمواجهة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عدوان أن المسيرة لم تكن بالشكل المخطط له، فقد حشدت اكثر بكثير من المتوقع وحسب التقديرات ربما بلغ عدد المتظاهرين المليون في قطاع غزة!

وأضاف عدوان، "لا شك انه لم يكن أحد يرجو ان تحدث كل تلك الاصابات وان يرتقي الشهداء في هذا المسيرة لكن اندفاع الشباب وحماسهم تحديهم للاحتلال دفعهم لهذا الفعل"، مؤكدا ان ارتقاء الشهداء واصابة الجرحى لن يمنع من استمرار الشباب بالتظاهر ضد الاحتلال، ولكن بالعكس فهناك دافعية لاستمرار الفعاليات بظل نجاح مبهر حصلت عليه كافة قوى شعبنا من خلال هذا المسيرات.

وأوضح عدوان ان المسيرة رفعت معنويات الجميع ووضعت الناس على الطريق الصواب للعودة اولاً و للوحده ايضا، موكداً ان المواطنين كانو موحدين ولم يكن هناك اعلام للأحزاب، وهذا انجاز للشعب الفلسطيني ويوكد وعيه ووعي الفصائل.

وعن مدى التوقعات التي تم رصدها بشأن رد الاحتلال على المسيرات، أوضح عدوان انه لم يكن متوقعا ان يقترب هذا العدد الكبير من المواطنين نحو الاسلاك الشائكة، فالاحتلال استخدم درجة عاليه من القوة في ارهاب هؤلاء المتظاهرين سلميا.

وأدان عدوان همجية الاحتلال، قائلاً: "قوات الاحتلال لم تكن مضطره لاستخدام هذه القوة، أي ان الشحص الذي يرفع اصبعيه اشارة للنصر او حتى الشخص الذي رمى حجرا هو لن يشكل خطر عليهم ولن يصل اليهم فلماذا يضرهم ويطلق النار عليهم، كان بمقدوره ان يرمي قنابل الغاز ان كانت هذه الجماهير تغيظه".

واستشهد في اليوم الأول للمسيرات 15 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 1500 آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة.