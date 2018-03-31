كتائب القسام تطلق موقعا باللغة العبرية

غزة- وطن للأنباء: أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، موقعها الالكتروني باللغة العبرية بحلته الجديدة، والذي بدا واضحاً فيه التميز بالشكل والتصميم والمضمون.

ويضم الموقع الالكتروني بيانات عسكرية وصوراً لمقاتلين من كتائب القسام، وخطابات مصورة، بالإضافة إلى أخبار وتقارير حول عمليات المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة.

وقد أطلقت كتائب القسام موقعها الإلكتروني باللغة العبرية على الشبكة العنكبوتية خلال عدوان 2014 على قطاع غزة، ويعتبر أول موقع لفصيل فلسطيني مقاوم، موجه بالأساس إلى الجمهور الإسرائيلي.