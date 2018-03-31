الصليب الأحمر لوطن: نتواصل مع الإسرائيليين بشأن مفقودين إثنين على حدود غزة

غزة-وطن للأنباء: كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ"وطن للأنباء" أنها تبلغت رسميًا من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني بوجود مفقودين إثنين لم يعرف مصيرهما بعد ، قرب السياج الفاصل في قطاع غزة .

وقالت المتحدثة باسم اللجنة سهير زقوت في اتصال هاتفي مع وطن، إن"اللجنة الدولية تبذل قصارى جهدها مع الجانب الإسرائيلي من اجل التنسيق للهلال الأحمر للدخول الى المنطقة" .

وبينت زقوت ان الصليب الأحمر كجهة محايدة يعمل من أجل التنسيق لادخال سيارة للمنطقة، موضحةً أن جمعية الهلال الأحمر أكدت وجود الشخصين في المنطقة .

ولفتت إلى ان الصليب الأحمر لم يتلق بعد أي رد رسمي من الاحتلال .

بدورها أعلنت عائلة السلول في النصيرات وسط قطاع غزة عن ارتقاء نجلها "مصعب السلول" شهيدًا عقب استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أمس الجمعة.

واضافت العائلة بحسب وكالة صفا إن "الاحتلال الإسرائيلي سحب مصعب ورفيقه بعد منتصف ليل أمس واحتجز جثمانيهما وان العائلة على تواصل مع الصليب الأحمر الدولي كي يجري تسليم جثة الشهيد .