كنائس رام الله: احتفالات احد الشعانين تقتصر على الشعائر الدينية

رام الله- وطن للأنباء: قرر مجلس كنائس مدينة رام الله وفي اجتماع عقد في دار بلدية رام الله اليوم السبت وبمشاركة عدد من مؤسسات وفعاليات المدينة ، اقتصار الاحتفالات بأحد الشعانين على الشعائر الدينية داخل الكنائس في مدينة رام الله.

وجاء القرار ردا على تصعيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة في ذكرى يوم الارض الخالد.

كما دعا المجتمعون ابناء المدينة الى المشاركة في مسيرة الشموع التي ستنطلق يوم غد الاحد من امام كنيسة تجلي الرب للروم الأرثوذكس في رام الله البلدة القديمة، الساعة السابعة مساء، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الاعزل ، ومطالبة المجتمع الدولي التحرك لحماية ابناء شعبنا امام هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين.

هذا ويتوجه مجلس الكنائس وبلدية رام الله وفعاليات المدينة بالدعاء لشهداء فلسطين بالرحمة والشفاء للجرحى، ولأسرانا البواسل في سجون الاحتلال بتحية الصمود، متمنيا لأبناء شعبنا المسيحيين عيد فصح مجيد.